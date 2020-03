Kiri: räägime sisust ja unustame seinad

Rakvere hariduselu on põnevam kui kunagi varem. Lõpuks ometi on riigigümnaasiumi hoonega seotud küsimused saanud vastuse. Rakvere linnavolikogu andis 19. veebruaril nõusoleku L. Koidula 11b kinnistu võõrandamiseks. Esimene riigigümnaasiumi inspiratsioonikohvik oli ära. Rakvere noorte õpilasesindus alles alustab tegevust, aga neil on juba ettepanekuid ja soov sisuliselt kaasa rääkida.