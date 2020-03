10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Rakvere teatri 70. sünnipäeval esitleti Pille-Riin Purje lavastusmonograafiat “Johannese passioon”. Teatri peanäitejuht Üllar Saaremäe ütles, et monograafia on üks ilusamaid kingitusi, mida saab teatrile teha ja mida saab teater endale lubada, ning on ainulaadne, et üks vaatleja on võtnud vaevaks kirjutada etenduste kaupa üles lavastuse elutee.