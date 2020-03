Hea kooli tunnustusprogrammi selle aasta voor on avatud

Hea kooli nimeline tunnustusprogramm on analüüsiprotsess, mis aitab hea kooli mudelist lähtuva eneseanalüüsi toel märgata ja aru saada, milliseid teadlikke valikud teha, et oma lasteaeda arendada.

Tänavu toimuvas programmis on tuleb TÜ eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhi Nele Punnari sõnul tähele panna paari uuendust. „Sellel aastal on tunnustusprogrammis osalejate arv piiratud, mistõttu programmi tuleb eelnevalt registreerida ja kandideerida motivatsioonikirja alusel, mida on võimalik esitada märtsi keskpaigani,“ sõnas Punnar. Kandideerima on oodatud nii varem osalenud koolid, kui ka uued liitujad.