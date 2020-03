Parim kooliraamatukoguhoidja töötab Väike-Maarjas

Karin Kiik ütles, et ega ta ise teagi, mida ta siis nii teistmoodi teeb, aga ta lihtsalt tegutseb. Väike-Maarja gümnaasiumi raamatukogusse jagub kogu aeg üritusi. Kohe on tulemas sarja "Õpetaja raamaturiiul", kus õpetaja tutvustab oma raamaturiiulis leiduvaid teoseid, järgmise näituse avamine. Märtsis ootab ees rahvajuttude valla nelja kooli õpilastele pajatamine, mida on juba seitse aastat tehtud. Eelmisel aastal osaleti õpilastega etluskonkursil.