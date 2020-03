Sisekliimat parandav perefirma laienes ja tähistas seda peoga

Tegevjuhi sõnul võib nende poole pöörduda iga küsimusega, mis puudutab ruumide sisekliimat. “Meil on päris palju kogemusi ja mõned päris suured kliendid,” rääkis Kaarel Korsten. “Näiteks kontrollivad meie paigaldatud ja tarnitud seadmed Palmse suurte metallifirmade sisekliimat – keevitusruumide ventilatsiooni tagamine on keerukas ülesanne. Ka hoolitseme Rakvere ametikooli puhta õhu ja ventilatsiooni eest.”

Viru Kliima on perefirma, mis tegutsenud 28 aastat. “Alati võiks ju rikkam olla, aga oleme hakkama saanud,” ütles Kaarel Korsten. “Meid viivad edasi uudishimu ja soov õppida. Meile pole see ainult töö, me oleme hingega asja juures.”