Vinni valla eelarve tekitas küsimusi

“Ma ei saa poolt hääletada,” sõnas Laas ja tõi põhjenduseks koolidele eraldatava summa vähenemise. Valla finantsjuht Tiina Mäesepp selgitas, et eelarve teisel lugemisel oli huviringe juhendavate õpetajate töötasu kantud koolide eelarvesse, kuid kolmandal lugemisel oli see pandud huviringide rea peale. Mäesepa sõnul arvestati eelarve eelmisel ­lugemisel Laasi tähelepanekuga, et üksikisiku tulumaks on mullusega võrreldes jäänud samaks.

Seda hoolimata asjaolust, et eelmisel aastal laekus üksikisiku tulumaksu prognoositust 190 000 euro võrra vähem. Eelarve kolmandaks lugemiseks oli prognoosi vähendatud 329 000 euro võrra ja tänavu ootab omavalitsus, et üksikisiku tulumaksu, mis on ka kõige suurem tulu, laekub 5,3 miljonit eurot.

Laas heitis ette, et jätkuvalt ei ole selgitust Vinni spordikompleksile täiendavalt eraldatava 40 000 euro kohta. “Kuhu see raha läheb?” küsis Laas. Volikogu liige Vello Tafenau juhtis rahvaasemike tähelepanu asjaolule, et spordiasutusel on tekkinud ka väike maksuvõlg.

Tafenau pinginaabril Laasil aga oli veel etteheide eelarve jäägi kohta, mida on kavandatud veidi üle 28 000 euro. “Seda on vähe, mõnel mehel on see raha taskus,” sõnas Laas.

Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, et kõik eelarves olevad investeeringud plaanitakse teha laenurahaga. “Kuhu on saanud ühinemisraha?” küsis ta.

Vinni valla tänavuse eelarve maht on 11,5 miljonit eurot, kulud on 10,87 miljonit eurot. Mullune eelarve maht oli peaaegu 11 miljonit.