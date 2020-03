Tegus ja südi vanaproua korraldab muinsuskaitsealuse elumaja asju

Koidu Jurman oma muinsuskaitsealal asuva kodumaja uksel: palju on tema asjaajamisel maja juures tehtud, kuid naine ei loobu enne, kui kõik vajalik on uuendatud nii nagu vaja.

Rakveres Pikal tänaval asuv roheline ühekorruseline maja, mis kannab numbrit 21, on linna üks väheseid 18. sajandi lõpust pärinevaid puitelamuid. Selles, et Pika tänava vanimal alles jäänud puitmajal on välisilme säilinud suuremas osas algsel kujul, on oma roll tragil eakal Koidu Jurmanil.