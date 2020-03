Tulevikutegijad käisid lasteaias robotitega mängimas

Seadmete programmeerimise töötoas juhendasid lapsed üksteist noolekaartidega. Kõige huvitavam paistis olevat õpetaja seadistamine. Päris iga päev ei saa õpetajat omatahtsi liikuma panna. Õppealajuhataja, ettevõtmise Rakvere Tulevikutegijad algataja Margit Pelli kõneles, et robotitega tegelemine on lasteaedades saanud pea igapäevaseks. Lapsed õpivad mängu käigus programmeerimist, selles ei ole midagi keerulist. Robootikapäeva korraldamise mõte oli Pellil tulnud juba eelmisel aastal. “Mõtlesime, et kui me kõik ProgeTiigri programmi toetusrahaga midagi ostame ja seadmeid on rohkem, korraldame ühise robootikapäeva,” selgitas ta. Kõik robotid on Pelli sõnul sisuliselt mänguasjad. Nendega ümberkäimine ei ole üleliia keeruline. “Need tuleb julgelt lastele kätte anda, las nad toimetavad. Ja töö käigus nad ise avastavad,” sõnas Pelli ja lisas, et nende robotitega mängimine mingit eeloskust või varasemat kogemust ei nõua.