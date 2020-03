Luule inspireeris köitekunstnikke

“Oi sina mu pesa” on Eesti Nahakunstnike Liidu korraldatud köiteprojekt, mille aluseks on spetsiaalselt Jaan Krossi sünniaastapäevaks koostatud ja kunstnikele köitmiseks välja antud Jaan Krossi ja Ellen Niidu luulevalimik “Oi sina mu pesa”, mille on koostanud kirjanikepaari tütar Maarja Undusk.