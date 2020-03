Politsei helesinise unistuse täitumine sõltub omavalitsustest

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist selgitas, et kohaliku omavalitsuse kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise puhul on esmane menetleja omavalitsus, teisel kohal on politsei. Samas on korravalvurid võtnud Risti sõnul enda menetleda, kui koerarünne oli kätkenud ohtu inimese tervisele ja varale.