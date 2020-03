Oleg Gross: uute poodide avamine võib hakata tarbijaid kahjustama

"Ma olen seda meelt, et konkurents on igal juhul vajalik ja see on edasiviiv jõud, aga kui ta liiga suureks läheb, siis see võib ühel hetkel hakata tarbijale kahjulikult mõjuma," rääkis Gross kolmapäeval "Vikerhommikus", lisades, et tema hinnangul võib Eestis varsti poodidel kliente puudu hakata jääma.

"Kui kliente on vähe, siis eriti toidukaubanduses, kus letid peavad olema täis värsket kaupa, sortiment peab lai ja värske olema, siis me teame, mis sellise kaubaga juhtub. Mõne kauba puhul on see tundide küsimus, kui kauba kvaliteet hakkab kiiresti langema. Siit tekibki see koht – rikkalikku valikut hoida on raske, kaup hakkab riknema ja see jääb lõpuks kõik ostja kanda ning hakkavadki hinnad tõusma," selgitas omanimelise kaupluseketi omanik Gross.