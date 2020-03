Üle 200 Virumaa lapse käis heategevusfondi toel Eesti Laulu peaproovi vaatamas 

"Juba neljandat korda on meil olnud tore võimalus lapsed Eesti Laulu peaproovi vaatama tuua ja nii ka seekord. Tagasiside noortelt on alati olnud väga positiivne ja nad hindavad saadud kogemust kõrgelt. Sel korral saabus finaalvõistlust vaatama 1500 last ja noort üle Eesti," ütles heategevusfondi Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.