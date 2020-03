Rakvere Vallimäel etendub lavalugu Ivo Schenkenbergist

"Mul on hää meel, et Schenkenbergi lavalugu viimaks Rakveres teoks saab. On ju Ivo üks Eestimaa tõelisi kangelasi, kellest me tegelikult palju ei tea. Film "Viimne reliikvia" on loonud temast veidi äraspidise pildi. Püüame temast rohkem teada saada – heidame pilgu Ivo seikluslikku ellu just Rakvere Vallimäel. Kus siis mujal – tõsiasi on fakt, et Schenkenberg Liivi sõja aastail just Rakvere linnuse all kinni võeti ja venelaste hirmsa vaenlasena Pihkvas hukati," kõneles näidendi lavastaja Üllar Saaremäe.