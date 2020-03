Elukeskkonda toetav areng on võimalik

Tellijale

Viru-Nigula vald on maakonna merevärav ning suurepärane logistiline asukoht nii tootmiseks, kaubanduseks kui ka turismiks. Kunda linna ettevõtlust on juba 150 aastat ilmestanud tööstuslik tootmine. See, et Kundat nähakse tuumajaama ühe võimaliku asukohana, ei ole mingi ime, arvestades paika, lähedal olevaid suuri tööstusettevõtteid ja elektri transpordi juba olemasolevaid võimsusi. Teema on oluline meile kõigile.