Juhtkiri: riivatud privaatsus

Võib ju rääkida mida tahes, aga tualettruum on küll koht, kus inimene eeldab, et saab oma asjad privaatselt, võõrast pilgust häirimata aetud. Ning seda nii kinnises kabiinis kui ka tualeti avalikus alas.

On enam kui veider, et väikelinna rahuliku ostukeskuse haldajad soovivad näha WC-kabiinis toimuvat. Mida hullu seal kabiinis siis korda on saadetud, et seda kullipilgul jälgima peaks? Kas keegi on terve rulli tualettpaberit endale kotti kerinud? Keegi ääre peale pissinud? Või varastanud prilllaua?