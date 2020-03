Repliik: kaine mõistus avitab

Terviseamet kinnitas teisipäeval Eestis teise COVID-19 haigusjuhtumi. Kõigi haigusjuhtumite kõrval, mida üle ilma on viimastel andmetel üle 93 000, on kaks väga väike number. Kas avastatakse ka kolmas ja neljas nakatunu, pole ilmselt enam küsimus, pigem on küsimus, millal avastatakse.