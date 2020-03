Kommertsbussiliinid loobuvad märtsikuu teisest poolest Aseris käimast

Et tagada Aseri aleviku elanike ühendus maakonnakeskusega (ja ümberistumisvõimalus kaugliinibussidele ja rongidele ning vastupidi), on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teinud maanteeametile ettepaneku pikendada Aserini senist maakonnaliini nr 56 Viru-Nigula – Rakvere ning lisada veootsi nii töö- kui ka puhkepäevadel.

Liini sulgemise või neis muudatuste tegemise põhjuseks on tavaliselt majanduslik mittetasuvus, mis tähendab teisisõnu seda, et bussid on ebapiisava täituvusega ega too liini teenindavale ettevõttele piisavalt piletitulu.