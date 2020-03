Kadrina Saunaklubi otsib skulptuuride tarvis jändrikke puid

Ametikooli puidueriala õpetaja kunstnik Riho Mäe kavandab Rakveres Eesti, Läti ja Leedu noorte rahvusvahelist vigursaagimise laagrit, mille käigus valmivadki taiesed Kadrina tarbeks. Et aga oleks, mida saagida, on vaja hankida kõikvõimalikke erikujulisi puid.

Riho Mäe täpsustas, et parimate nottide läbimõõt algab 40-sentimeetrist ja pikkus on kaks kuni kolm meetrit. “Kui on okslik ja jändrik, seda parem, aga mädanenud ei tohi olla!”