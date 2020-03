Noortebändi võitja Kelly Vask andis välja oma esimese minialbumi "She Sin(g)s"

Kelly Vask on noor laulja-laulukirjutaja, kes ühtlasi ka produtseerib oma muusika ise. 2019. aasta juunikuus sai valmis tema esimene lugu "COLD/GOLDEN", mis viis Noortebändi võiduni ning esimese EP "She Sin(g)s" salvestamiseni.

Kelly esimese minialbumi "She Sin(g)s" kahemõtteline nimi, mis tähendab korraga laulmist ja patustamist, tekkis üsna loomulikult. "Mulle on alati väga sõnamängud meeldinud. Kuna kõikidest lugudest käib mingil määral läbi ka mõte, et ega keegi meist pole veatu, siis tundus mäng sulgudega albumi pealkirjas lausa vastupandamatuna," muigas Kelly, lisades: "Ma arvan, et kõikide oma heade ja halbade otsustega tuleb rahu teha. Miks siis mitte neist kõigist ka muusikat kirjutada?”"