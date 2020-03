Puhastusekspert: desovahenditest efektiivsem on mustuse eemaldamine

"Viiruse hirmus on ära ostetud kõik desinfitseerivad ained, maskid. Paaniliselt võetakse ette erinevaid meetmeid. Mingil põhjusel on jäänud aga olulised pinnad väga kauaks puhastamata või lausa koristatud mustaks. Panustame desinfitseerimisse, aga uskuge, kui on olemas sellised "mustuse baasid", kus mikroobidel imehea elada, areneda, siis desinfitseerimisega üksi asja ei paranda!" kirjutab Alt.

Ta ütleb, et on viimase nädala jooksul pidanud külastama meditsiiniasutusi ning märganud muuhulgas oma professionaalse silmaga seda, et umbes aasta tegutsenud tervisekeskuses on uksed ja uksepiidad strateegilisest kohast nähtavalt mustad. "Meditsiiniasutuse tualetis oli olemas desinfitseerimisvahend, kuid puudusid paberrätikud, kuigi teatavasti on käte kuivatamine bakterite suhtes ülioluline. Olin hiljuti ka ühes SPAs hommikusöögilauas, kuhu oli pandud desoaparaat, mis oli nii must, et sinna võis kättpidi kinni jääda," lisas Alt. "Tahaks teha kõigile inimestele väljakutse: teeme igaüks puhtaks viis kohta. Nii saavutame mitu korda parema tulemuse kui paaniliselt desoainet kasutades."