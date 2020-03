Rakvere valla ettevõtlus paistab Eestis silma

HKScani ja OG Elektra kõrval on Rakvere valla üks tuntumaid ettevõtteid Näpil tegutsev Top Marine.

Riigikontrolli auditis tuuakse esile, et Eestis on ettevõtlusaktiivseid piirkondi, kus registreeritud ettevõtete osakaal Eesti ettevõtete koguarvust on suurem kui omavalitsuse elanike arv Eesti elanike arvust, neli: Tallinn ja Tartu ümbruskonnaga ning kaks valda – Vormsi ja Rakvere vald.