Enne sügisest võimupööret olid Triin Varek ja Neeme-Jaak Paap mõlemad abilinnapead, nüüd on Varek linnapea ja Paap opositsionäär.

Kui kuskil hakatakse kedagi umbusaldama või ähvardab päevavalgele tulla mõni suurem jama, ütlevad poliitikud, et vere lõhn on õhus. Seda lugu ette valmistades kõlas nimetatud väljend vähemalt kolm korda. Täpiks i-le võttis abilinnapea Andres Jaadla kätte ja hämas, nii et suu suitses.