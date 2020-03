Tellijale

“Nii ilus. Nagu oma laps, keda ei jõua ära imetleda. Väga keeruline ja vastutusrikas oli tema restaureerimine,” kostis OÜ Mandragora juhataja Ene Sarap paika seatud kroonlühtrit takseerides. “Ja see lühter on kihiline nagu Napoleoni kook.”

Üllatavaid kihte temas tõesti restaureerimise käigus esile ka tuli. Algul arvati, et kroonlühtris on kasutatud kipsi, kuid ekspertiis näitas, et hoopis kriiti.