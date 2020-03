Virumaa Teataja ootab elevusega õhtut

Kujunduskonkursil on Virumaa Teatajal kogunisti neli nominatsiooni, kõigi tööde autor on disainer Toomas Erapart. Kohalike väljaannete olemuslugude kujunduse kategoorias kandideerib 7. septembril ilmunud loo "Kes tunneb Liiva-Annust?" ja 12. oktoobril ilmunud loo "Karistamatuse tunne ja kambavaim on ohtlik kombo" pildiline külg. Kohalike väljaannete visuaalse kommunikatsiooni kategoorias on Virumaa Teataja kujundustest nominendid 16. novembril ilmunud loo "Inimene ja kunst" ja 19. jaanuari loo "Üks päev Tiit Marveliga "Kättemaksukontoris"" illustratiivne lahendus.