Piltuudis: Jamaica sprinditäht õpetas Rakvere kergejõustikunoori 

Rakvere spordikooli direktori, Lääne-Virumaa noori kergejõustiklasi koondava KJK ViKe eestvedaja Jaak Vettiku sõnul on sellise kaliibriga külalised alati oodatud, kuna nende õpetus- ja ergutussõnad mõjuvad noormeestele-neidudele värskendavalt. "Üks asi on see, kui mina või mõni teine kohalik juhendaja korrutab päevast päeva lastele, kuidas ühte või teist harjutust sooritada, aga hoopis teine asi, kui seda räägib sellise kaliibriga tegija," rääkis Vettik muheledes.