Virumaa Muuseumid kogub mälestusi Karepa suvedest

Virumaa Muuseumid kutsub jagama mälestusi Karepa suvedest. Oodatakse mälestusi inimestelt, kellele Karepa on olnud koduks, suvekoduks või kes on viibinud seal suve- ja rannapuhkusel või lihtsalt sõpradel külas. Kõik vahvad jutud ja seigad on oodatud.