Epp Kärsin

Ei, ta ei hakka rääkima seksist, vaid õnnelik olemisest – nii ta ütles viiendat korda toimunud “Kuninganna ärkamise” nime kandva ürituse alguses. Muidugi see nii ei olnud. Interpretatsioon on lihtsalt nõndasugune: seks võrdub õnnelikkus. Mida veel võiks hing ihata. Igatahes olid naised oma suguõest nii vaimustatud, et tema vestlust saatsid braavo-hüüded ja katkematud plaksutused. Naised näitasid emotsioone. Seks – see ongi ju tunded.