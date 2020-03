Aasta esimesed kuud on toonud Rakverre kaks paari kaksikuid

Veebruaris registreeris Rakvere linnavalitsus 14 lapse sünni. Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu rääkis, et kuigi 2020. aasta on alles noor, on tore sõnum see, et Rakvere linna sündis tänavu juba teine paar kaksikuid.