Virumaa Teatajasse tuli kaks suurt tunnustust

"Meil oli tänavu tavatult palju nominatsioone: neli kujundust ja kaks olemuslugu," rõõmustas Virumaa Teataja peatoimetaja kohusetäitja Kristi Ehrlich. "Seega väike ootus oli, et midagi meie majja tuleb, kuid kaks auhinda on ikka väga tugev tulemus, sest Toomas konkureeris ju sisuliselt iseendaga ja ka neljast parima olemusloo kandidaadist olid kaks meie ajakirjanikud, konkureerides omavahel. Mul on nende tunnustuste taustal hea meel tõdeda, et Virumaa Teataja on väga tugev maakonnaleht nii kujunduse kui ka sisu poolest."