Püüdes unistust, mis magusam unest

Rakvere kultuurimaja lavalaudadel ei seisnud Jane esimest korda. Põhikooli aegu oli nii mõnigi lavastus, mida näitetrupiga just sel laval etendati.

Maast madalast on Jane Napp teadnud enda kohta elus. Unistused – need pruugivad täituda kui higi, verd ja pisaraid valada. Eesmärgi nimel, sest neli aastat Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakoolis oli piiratud aeg. Edasine aga on juba tulevik. Rakveres kasvanud noor näitlejanna aitab nüüd luua Pärnu Endlas teatrimaagiat.