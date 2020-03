Virumaa Teataja paneb kujundused ja fotod näitusele

“Mul on väga raske oma töödega sada protsenti rahul olla, alati jääb kripeldama, et midagi on puudu või peaks teisiti olema,” lausus Toomas Erapart.

Näitusele valis ta tööd, millega on enim rahule jäänud – mis on visuaalselt kenad või olnud tehniliselt teostuselt keerukamad. Lisaks on väljas mõned tööd, mis sobivad ideaalselt just näituse kohaga, teatri ja teatrikinoga.

Igal kujundusel on Toomas Erapardi sõnul oma sünnilugu. Mõni kujundus sünnib just kui iseenesest, mõni jälle pikema protsessi käigus. Mõne puhul on nauditav, kui algmaterjal on olematu ja kogu kujundus tuleb üles ehitada oma fantaasiaga. Teinekord on aga fotomaterjal niivõrd hea, et tuleb proovida igat nippi, et fotod koos looga kõige paremini esile tuua nõnda, et need koos töötaksid.