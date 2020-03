Haljala kool on koduks aafrika hiidtigudele

Tellijale

Tõsi, tigu küll ei jookse töölt tulijale uksele vastu, kuid on sellest hoolimata tore lemmikloom. Ta ei hammusta, ei hirmuta ka allergikuid. Enamiku ajast Greete Tominga enda kodus elavad kuni 30 sentimeetri pikkuseks kasvavad hiidteod tuuakse õppetöö ajal “välisreisile” kooliruumidesse. “Selleks, et koolitöö lõbusamaks muuta,” ütles Greete Toming. Haljala kooli bioloogiaõpetaja Ruth Kruusamäe sõnul on tigude klassis olemise ajal nii mõnigi õpilane hindelist tööd tehes paberi asemel keskendunult hoopis liikuvaid tigusid silmitsenud.