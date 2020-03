Teabepäeval saab nõu abivahendite soetamiseks

Teabepäeval räägib pereõde Pille Soon abivahendite hankimisest – kuidas abivahendeid soetada, millised on hüvitamisvõimalused ja kuidas taotleda isikliku abivahendi kaarti. Osalejad saavad küsida nõu ning vestelda teiste kuulajatega.

Peale loengut on võimalik lasta mõõta veresuhkrut ja vererõhku. Terviseloengu korraldavad Eesti Õdede Liidu Lääne-Virumaa piirkond, Rakvere laste tervisekeskus ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu ning see on osalejatele tasuta.