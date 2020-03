Väike-Maarja mehed annavad oma valla naistele kontserdi

Naistepäev on Väike-Maarjas eriti tore, sest lisaks lilledele kingivad mehed naistele sel päeval kontserdi.

Väike-Maarja valla mehed on otsustanud naisi 8. märtsil üllatada tunniajase seltsimajas antava kontserdiga. Väike-Maarja seltsimaja juhataja Terje Kümniku sõnul on seal kandis kujunenud traditsiooniks, et naistepäeval korraldavad mehed kontserdi.