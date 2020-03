Tellijale

Mida tähendab Žalgiris?

Žalgirise nime kandev spordiklubi loodi Leedus 1944. aastal. Nimi on tuletis sõnast "žalgirio". Kaunases oli kunagi sellenimeline linnaosa. Sõnal on ka tähendus, kuid täpselt tõlkida on seda raske: roheline puu, roheline mets või midagi sellist.