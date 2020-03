Naistepäeva tähistamist alustati varastel hommikutundidel

Kell oli vaevalt 7.30, kui isa-poeg Vladimir ja Georgi väljusid lillepoest, käes sülemitäis lilli ja pott kaktusega. "Minu õde soovis endale kaktust, sellist nagu minul on," pajatas väike Georgi tuntava uhkustundega. Nende meeste jaoks on naistepäev kindel igaaastane traditsioon. Hommikut alustati varakult, et lilled oleksid laual ajaks, mil naispere ärkab. "Hommikul õe tuppa sisenedes, nägin, et tegelikult oli ta juba üleval," sõnas Georgi.