Sõimerühmasid tuleb lasteaedadesse juurde

Kahe lapse ema Kristiina Ott rääkis, et pere pisike on lastehoius küll suure tähelepanu ja armastusega hoitud, kuid talle meeldiks, kui lapsed käiksid ühes lasteaias. “Saaksin sellest logistilist kasu,” märkis Kristiina Ott. Ta nentis, et erilist rahalist võitu see perele ei tooks, kuid sõimerühmade taasavamine munitsipaallasteaedades annaks lapsevanemale valikuvabaduse.

Merje Poom, maakonna ühe suurema lastehoiu Tiki-Triki omanik, kuulis uudist esimest korda, kuid oli positiivselt meelestatud. Kuigi otsus paigutada pooleteise- kuni kolmeaastased lapsed munitsipaallasteaedadesse võib ettevõtjale tähendada viimset päeva, ütles ta, et see lahendab sõimekohtade puuduse. “Rakvere linn ostab täna meilt 27 kohta ja see on ilmselgelt vähe. Kogu selle hooaja jooksul on vajadus olnud kaks korda suurem,” lausus Merje Poom. Kuna Tiki-Trikil on kehtiv leping ka Rakvere vallaga, oli ta seda meelt, et päris pikali selline asjade käik tema lastehoidu ei kukuta.