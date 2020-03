Tehnoloogiatäht otsib digipädevaid

Konkursiga Tehnoloogiatäht tahab Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) tõsta esile koole, kes on loonud noortele digipädevuste ja IKT õppimiseks parimad võimalused. Konkursi auhinnafond on 15 000 eurot ning kõik finaali jõudnud saavad lisaks tunnustusplaadi "Tehnoloogiatäht 2020".

Konkursil on oodatud osalema üldhariduskoolid. “Konkursiga tahame üles leida Eesti koolide parimad praktikad, esile tõsta ja tunnustada koolimeeskondi, kes teevad IT-ainete õpetamisel suurepärast tööd,” ütles HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan. "Loodan väga, et need näited inspireerivad ka paljusid teisi koole üle Eesti!"

Konkursi projektijuht, HITSA analüütik Margit Grauen ütles, et konkursi keskmes on õpilaste oskused. "On väga oluline, et Eesti koolilõpetajad saaksid koolist võimalikult mitmekesised ja head tehnoloogiateadmised ning oskaks lisaks kasutamisele ka ise uusi tooteid ja teenuseid luua."