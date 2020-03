Telia avas Põhjakeskuses uue näoga esinduse

Telia avas Rakvere Põhjakeskuses uuenenud kontseptsiooniga esinduse, kus varasemast enam on klientide teenindamisel pandud rõhku interaktiivsele ja digitaalsele lähenemisele.

Värskenduskuuri läbi teinud esinduses on Telia konsultantide peamiseks töövahendiks kaasaskantavad sülearvutid, et nendega dokumente allkirjastada ja sujuvamalt koos kliendiga parimaid teenuselahendusi valida. Töövahendiks on ka interaktiivsed iseteenindusekraanid, kus klient kas üksi või koos konsultandiga Telia iseteenindust või e-poodi saab kasutada.