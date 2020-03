Lääne-Virumaal tuleb töö- ja karjäärimess

“Lääne-Virumaa tööturul on tänase seisuga 1649 tööotsijat-töötut, kes on end töötukassas registreerinud. Töötukassa vahendab praegu Lääne-Virumaal 107 töökohta. Kõige suurem pakkumine on mitmesuguste oskustööliste, teenindus- ja müügitöötajate, seadme- ja masinaoperaatorite ning lihttööliste ametikohtadele,” sõnas Lääne-Virumaa töötukassa osakonna juhataja Kristi Moldau.