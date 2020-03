Vaade: tasuta parkimist ei ole

Inimesed ei ole aga parkimis­anarhias süüdi, sest see valdkond on lihtsalt korralikult reguleerimata. Nimelt paljudel aladel, kus praegu autod pargivad, pole mingit tähistust ning puuduvad ka selged piirid, näiteks äärekivid, mis tõkestaksid “ebaseadusliku parkimise”.

Probleemi üks lahendus peitub minu arvates tasulises parkimises. Kuulsin kelleltki poliitikult, et see ei tasu ära ning tasulise parkimise kehtestamine tõenäoliselt ärritab autoomanikke, ning poliitikule, eriti enne valimisi, muidugi see kasuks ei tule. No aga lume koristus ning teede parandamine ei tasu samuti ära, aga ometi seda tehakse.

"Ei ole olemas tasuta parkimist, meie kõik maksame selle eest, isegi need, kes autoga ei sõida."

Eesmärk ei ole seada sisse tasulise parkimise tsoon – et nüüd makske, ja võimalikult palju. Ei-ei! Pigem peab linna tekitama kindlad alad, kuhu ehitatakse korrektsed parkimiskohad ja kuhu on mugav autoga tulla, et edasi juba paarsada meetrit jala minna. Tasu peab olema täpselt nii väike, et parkimist saaks lubada endale Kadila pensionär, kes on tulnud arsti vastuvõtule, ning samas nii suur, et kesklinnast 300 meetri kaugusel elav kodanik jätaks auto kodu ette, mitte ei trügiks kesklinna kitsikusse. Vaadake praegu Rakvere kesklinna: autod on pargitud üksteise kukile, sagivad Keskväljaku naabruses üsna kaootiliselt ja ime, et mõnd jalakäijat pole veel alla aetud. Ning enamik neist pole kaupluste kliendid, vaid kesklinnas tööl käivad inimesed, kel pole oma neljarattalist lihtsalt kusagile mujale ka jätta.

Autojuhid võivad ju rääkida, et nad on maksumaksjad ja loodagu neile tingimused. Aga maksumaksja on ka jalakäija, kelle maksude eest on pandud asfalt parklatesse autode alla. Ei ole olemas tasuta parkimist, meie kõik maksame selle eest, isegi need, kes autoga ei sõida.