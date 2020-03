Irvikkassi naeratus ehk Jälle Käsmu sadamast

Tellijale

Tänapäeva liberaalses maailmas on tagatud võimalus oma arvamusi ja tõekspidamisi vabalt väljendada. Kuid kas neid ka arvestatakse? Nagu ütleb araabia vanasõna: “Las koerad hauguvad, karavan läheb edasi!” Näib, et see vanasõnast on saanud praeguse Eesti liberalismile iseloomulik suhtumine. Võibolla tasuks mõelda, kas liberaalne käitumine on see, mis on vabadusele meelepärane või mis vabaduse säilitab.