Tapa kesklinnas on müügis märgilise tähendusega Keskuse kauplus

Kodukaupade ja elektroonikaseadmete müügiga tegelev Keskuse kauplus asub Tapa kesklinnas Pika tänava ääres. Samades ruumides on niisuguseid asju müüdud juba 1959. aastast alates. Kindlasti pole olemas sellist Tapa elanikku, kes kõnealuses poes ei ole käinud ja sealt endale midagi ostnud. “Nii on juhtunud, et minu tütred kodumasinate müügiga tegeleda ei taha ja endal on aeg pensionile jääda,” põhjendas Kalev Mehike müügisoovi.

Mehikesele kuuluv OÜ Rameene üüris toonaselt Tapa Tarbijate Ühistult kaupluseruumid 1996. aastal ja aasta hiljem ostis need endale. Hoone ise valmis Mehikese teada 1959. aastal, kui Tapa Tarbijate Ühistu ehitas raudteelinna peatänava äärde oma esindushoone koos kontoriruumide, restorani ja kauplustega. “Maja on jagatud tegelikult kaheks kinnistuks, minu käes olev Keskuse kauplus tegutseb hoone ühes tiivas,” täpsustas Kalev Mehike.

Keskuse kauplus on lähipiirkonna ainus sedalaadi kaupa müüv pood. “Mingil ajal oli küll Tapal näiteks kolm jalgrattamüüjat, kuid suured poeketid on meie linnakest perspektiivituks pidanud,” sõnas Kalev Mehike. “Ärilises mõttes saab hakkama küll, sest “kaane” on vaid üks. Ma mõtlen selle all seda, et firma kuulub vaid mulle ja pole vaja kellegagi jagada ega jageleda. Ma pole ambitsioonikas ärimees ja pole suurt kasvu taga ajanud. Võimalikult lai sortiment on aidanud elus püsida.”