Laekvere naine: igaüks peab maski kandma, kui tahab ellu jääda

Kas tulite näomaskivaru täiendama?

Kui palju sellised maskid maksvad?

Ei ole kallid, vist oli kuus senti tükk. Aga praegu neid igas apteegis enam pole. Meil õnneks on varu olemas, soetasime need kohe, kui koroonaviirus levima hakkas.

Te olete esimene inimene, kes meile Rakveres näomaski kandmisega silma jäi. Kas kannate koroonaviiruse kartuses?

Teie kaaslasel pole maski.

Temal on ka olemas, aga taskus praegu. Ta kannab tavaliselt ka. Igaüks peab maski kandma, kui tahab ellu jääda. Kandke teie ka, ma kindlasti soovitan.

Mis teie arvates aitaks, et viirus ei leviks?

Inimene peab ise vaatama, kus käib ja on. Ei maksa ilmaasjata liikuda rahvarohketes paikades. Käsi peab pesema. Toitu ostes peab jälgima, et see poleks lahtine, kuhu keegi sai peale köhida.