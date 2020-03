Aiapidajate päeval saab teadmisi Eesti aia loost ja pärandtaimedest

“Kuna maaelufestivalil on oluline taimeuulits, sobib taimeteemaline päev igati hästi eelürituseks. Lähenemisnurga valisime sellise just seetõttu, et praegusel ajal diskuteeritakse niitmise, puisniitude hävitamise, ürgsete taluaedade kadumise üle. Eestis ringi sõites on näha palju maamajapidamisi, mis on nudiks niidetud ümbrusega. Inimestele seda muidugi ette kirjutada ei saa, kuid ökosüsteemi säilimise nimel on oluline ka rohumaa ja kõrge haljastus,” rääkis maaelufestivali eestvedaja Maia Simkin.

Ta nentis, et taluaedade kultuur on kadumas, kuid paljud on huvitatud, mis kasvas vanaemade aias, kuidas vanasti au sees olnud taimi kasvatada ja neilt seemneid võtta. Nõnda on kutsutud pärandtaimede kasvatamisest taluaedades kõnelema kollektsioonaia omanik Tiia Morfin, kes on lubanud ka mõningate pärandtaimede seemne kaasa võtta.

Teine aiapidajate päeva lektor Anneli Banner Eesti vabaõhumuuseumist on aga uurinud, kuidas Eesti aed on kujunenud ja mil moel on tekkinud praegune aianduskultuur.

Oma teadmised on ta kirja pannud ka mullu ilmunud taluaianduse kujunemisest kõnelevasse raamatusse “Eesti aia lugu”.

Banner vaatleb oma raamatus põhiliselt ajajärku 19. sajandi teisest poolest kuni 1980. aastateni. Raamatut on võimalik soetada kohapealt, nagu ka valikut lillesibulatest-seemnetest, ravimtaimedest.