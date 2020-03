Tellijale

Millal täpselt 39-aastane söödumeister platsile naaseb, on veel lahtine. Võimalikke variante on kaks: tänaõhtuses matšis, kus Kastani Arenal on vastaseks lätlaste Jūrmala Betsafe, või järgmisel reedel samas kohas kohtumises Raplaga. Suur kaal on mõlemal mängul, sest rakverlased vajavad veerandfinaali koha kindlustamiseks hädasti võite. Lisaks neile kahele kohtumisele ootab Tarvast ees väljasõidumäng Ventspilsis.