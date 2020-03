Ajaleht ja kunst

“Kõige alus on ikkagi tekst,” lausub Toomas Erapart. “Siis on kaks varianti: kas on või ei ole pildimaterjali. Kui on, tuleb see võimalikult hästi ära kasutada. Kui ei ole, hakkad ise looma. Kogu kunst,” võtab disainer loometöö olemuse lühidalt kokku.

Toomas Erapart tõdeb, et iga kuuga läheb töö raskemaks. “Kogu aeg tahad midagi uut, ei taha korrata sama asja. Kogu aeg läheb uue leidmine keerulisemaks. Samas just materjal teeb iga kujunduse eriliseks.” Ideaalis kuuluksid kujundusse ka Tomi joonistused, aga nendeks napib tal lihtsalt aega.

“Väga äge on,” ütleb Toomas Erapart, kui näitus on kinomajja üles saanud. “Minu enda lemmik on “Ohtlik kombo”. Ja lennuk. Ja sõdurid,” nimetab Toomas Erapart.

Näituse kuraator, Rakvere teatri peakunstnik Eveli Varik ütleb, et Toomas Erapardi lehekujunduste näituse “Inimene ja kunst ehk Virumaa Teataja parimad kujundused 2019” kajastab sisu poolest kohalikku kogukonda, on vormiliselt põnev ja pakub vaatajale palju äratundmisrõõmu. “Et Tom on väga hea kujundaja, pole saladus. Graafikuna ütlen, et tekstid on paigas, plokid on paigas. Selge ja hea kujundus on see, kui on hea lugeda,” tõdeb Varik.

Peakunstniku sõnul on hea disainer – ja seda Tom raudselt on – tundlik ning suhestub oma loomingus algmaterjali ehk tekstiga. “Ta arvestab selliste nüanssidega, mida inimene ei näe. Kui asjad on täiuslikult kujundatud, on inimesel meeldiv seda tarbida, mis siis, et ta ei mõtle selle peale. Kui see on ilus, on inimesel parem olla.”

Kristi Ehrlich, peatoimeteja kohusetäitja: “Tom lisab kujundusse oma nägemuse ja käekirja” Lehetegu on meeskonnatöö, sest ei ole lugu ilma fotota ja hea foto on koos tugeva looga veel mõjusam. Aga ei lugu ega foto jõuaks lehte küljendaja-kujundajata. Ideaalis peaks kirjutaja kaasa rääkima ka selles, millisena ta oma loo kujundust näeb: millised on detailid ja milline on paigutus. Toomas Erapart on üks imeline disainer, kes kuulab kirjutaja mõtted ära, alati vastu vaidlemata nõustub nendega, kuid siis hakkab tööle ja lisab kujundusse oma nägemuse ja käekirja. Ja mis seal salata, lõpptulemus on alati esialgsest variandist mitu korda parem. Oleme Tomi üle väga uhked ja põhjust selleks on peaaegu igal kuul, kui Postimees Grupi teostusgrupp valib kuu parimaid kujundusi. Väga sageli on Tomi kujundused noppinud mitu auhinnalist kohta. Eesti Meediaettevõtete Liidu pressipeol kuulutati läinud aasta maakonnalehtede olemuslugude parimaks kujunduseks Tomi kujundus 7. septembri Virumaa Teatajas ilmunud loole “Kes tunneb Liiva-Annust?”. Ühtlasi pälvis Toomas Erapart maakonnalehtede kujunduste üldpreemia.

Ehkki Tomil on taskus hulganisti auhindu, pole ta ühegi oma tööga viimseni rahul. Aga näitusega ometi: see on 100 protsenti täppi. FOTO: Ain Liiva

Kolleegid arvavad Hurma Kermas, Postimees Grupi teostusgrupi juht:

Tom on perfektsionist. Katsetab ja teeb ringi seni, kuni on ise tulemusega rahul. Mulle meeldib, et ta mõtleb visuaalis tekstile kaasa ja ei lähe kunagi seda teed, et pilt ja tekst saaks lihtsalt ära mahutatud, vaid need peavad olema paigutatud tema meelest parimal võimalikul moel. Nõnda saab juhtuda, et silma kaudu tajub inimene loo sõnumit enne kui teksti süüvib. Merike Parve: Tom räägib ainult siis kui vaja. Istub vaikselt oma laua taha, on hetkega väga keskendunud ja hakkab nokitsema. Ja mõne aja pärast – voilà! –, mu daamid ja härrad, järjekordne teos on teie ees! Ei kujuta isegi ette, kuidas sellises tempos on võimalik iga päev midagi uut luua. Imestan ikka, kust ta oma ideed võtab. Kas mõtleb nendele öösel, kui pisipoja tal magada ei lase? Kui Tom vahel arvamust või nõu küsib, püüan alati midagi öelda, aga tean, et tegelikult ta ei vaja nõu. Tal on vastused peas olemas, ta tahab neile ainult väikest kinnitust saada. Kunstnikuna näeb ta suurt plaani, ent ta on samas ka detailide inimene. Meie suurepärane töökaaslane Tom on nagu Rubiku kuubik: poole sellest oskan kokku panna ja olen sellega väga rahul, ülejäänud poolt ei saa mõistusega ära lahendada. See on see kunstniku müsteerium.

Näitus Rakvere Teatrikinos "Virumaa Teataja parimad kujundused 2019" FOTO: Ain Liiva

Näituse avamine. Eveli Varik ja Toomas Erapart FOTO: Ain Liiva

Näitus Rakvere Teatrikinos "Virumaa Teataja parimad kujundused 2019" FOTO: Ain Liiva

Hetk näituselt. Aivar Ojaperv. FOTO: Ain Liiva

Hetk näituselt. Anu Viita-Neuhaus ja Toomas Erapart. FOTO: Ain Liiva

Näitus Rakvere Teatrikinos "Virumaa Teataja parimad kujundused 2019" FOTO: Ain Liiva

Hetk näituselt. Urmas Lennuk. FOTO: Ain Liiva

Näitus Rakvere Teatrikinos "Virumaa Teataja parimad kujundused 2019" FOTO: Ain Liiva