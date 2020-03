Koroonaviiruse levik on seadnud ohtu Vinni sumoturniiri toimumise

Laupäeval peaks kalenderplaani kohaselt Vinni spordihoones toimuma esinduslik sumoturniir 12 riigi sportlaste osavõtul, kuid praegu on selle toimumine koroonaviiruse leviku tõttu kahtluse all. Vinni vallas on kokku kutsutud kriisikoosolek, kus ühe teemana tuleb jutuks just kõnealune võistlus.