Tublid loodusteaduste huvilised noored uurisid laboris pesupähklit

Tartu Ülikooli Chemicumis toimunud pesupähklilaboris aitasid osalejad väljamõeldud tegelasel uuendusliku pesemistehnoloogia tõhusust hinnata. Nimelt on Mulgimaa restoranipidaja Leemet Kulp otsustanud soodsast pesupähklijahust tööriiete ja käte pesuks looduslähedast pesugeeli valmistama asuda. Hiljuti tellis ta kolmelt pakkujalt väikesed näidispartiid, et neist kvaliteetseim välja valida. Õpilastel tuli hinnata uudse looduslähedase pesuvahendi sobivust ja selle tarvis hangitud tooraine ehtsust.

Õpilastega kaasas olnud õpetajate mulje katsepäevast oli samuti väga positiivne. Rakvere Gümnaasiumi geograafia õpetaja Eve Raja märkis, et taolised õppepäevad on väga kasulikud nii õpetajatele kui õpilastele, sest laboris sooritatavad ülesanded on seotud päriseluga. Selle väitega nõustusid ka teised õpetajad. "Põnevad katsed toovad keerulisena näiva teooria igapäevaellu. Õpilaste jaoks on oluline näha ja tajuda, kuidas loodusainetes õpitu on seotud nende eluga. Uurimislaboris osalemine paneb nad sellele mõtlema," lisas Tamsalu Gümnaasiumi loodusainete õpetaja Tiia Raudsepp. Kadrina Keskkooli keemia õpetaja Liina Leinmetsale meeldis aga eriti loodusainete lõimimine päeva jooksul.