Levib pahavara sisaldav ja Terviseametit matkiv libakiri

E-kirja lõpus on link failile "Eeskiri.7z", millele ei tohi vajutada. Lingile vajutades tõmmatakse arvutisse pahavara sisaldav fail ehk arvuti nakatub pahavaraga. „Kui arvutikasutaja siiski vajutas lingile, laadis alla lingi taga oleva faili ja avas selle, on väga suur tõenäosus, et tema arvuti nakatus pahavaraga, mida antiviirused ei pruugi veel avastada,“ ütles CERT-EE juht Tõnu Tammer. Tammeri sõnul avaneb lingile vajutades pealtnäha tavaline ennetusplakat, kuid plakatiga on kaasas ka pahavara.